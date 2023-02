Chelsea, i conti con la storia: riqualificazione di Stamford Bridge bloccata a causa di…re Enrico VII

La “vista protetta“ (“protected view”) della Cattedrale di St. Paul è stata curata e preservata tramite una linea di vista alberata di 16 km. Non è dunque consentita alcuna costruzione che possa ostacolare la linea di visibilità. Vietato oscurare la “protected view”. Per questo i lavori di riqualificazione dello Stamford Bridge potrebbero essere bloccati, dal momento che l’altezza delle nuove tribune andrebbe a intralciare la vista della Cattedrale di St. Paul. Tutto a causa della “protected view” della collinetta di re Enrico VIII. Potrebbe esserci però una soluzione, come riporta il The Times. Scavare e abbassare lo stadio, in modo da non impedire la vista sullo scorcio londinese “protetto”. Questa opzione però andrebbe a creare problemi nelle zone limitrofe allo stadio. In casa Chelsea bisognerà trovare una soluzione al più presto.