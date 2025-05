Un'interessante contrapposizione tra i due allenatori che si sfideranno nel big match con idee di calcio molto diverse

Massimiliano Guerra Redattore 15 maggio 2025 (modifica il 15 maggio 2025 | 09:02)

Chelsea-Manchester United non è solo una sfida tra due storici club inglesi ma anche un confronto tra due giovani allenatori emergenti: Enzo Maresca e Rúben Amorim. Entrambi hanno portato idee innovative e approcci distinti nelle rispettive squadre, rendendo questa partita un banco di prova significativo per le loro filosofie calcistiche.

Chelsea-Manchester United, Enzo Maresca: il metronomo del possesso — Enzo Maresca, ex assistente di Pep Guardiola al Manchester City, ha assunto la guida del Chelsea nel luglio 2024. Fin da subito, ha impresso la sua visione di gioco basata sul controllo del possesso e sulla costruzione dal basso. Utilizzando un modulo flessibile che si trasforma da un 4-3-3 in fase difensiva a un 3-2-5 in fase offensiva, Maresca ha cercato di emulare alcuni principi del gioco posizionale di Guardiola.

Sotto la sua guida, il Chelsea ha mostrato segnali di crescita, con una serie di vittorie consecutive che hanno portato Maresca a essere nominato Manager del Mese della Premier League a settembre 2024 . Tuttavia, la stagione è stata altalenante, con il club attualmente al quinto posto in campionato e finalista in Conference League.

Chelsea-Manchester United, Rúben Amorim: il costruttore di identità — Rúben Amorim è stato nominato allenatore del Manchester United nel novembre 2024, con l'obiettivo di riportare stabilità e identità a una squadra in crisi. Con un passato di successo allo Sporting CP, dove ha vinto due titoli di Primeira Liga, Amorim è noto per il suo modulo 3-4-3 e per la capacità di valorizzare i giovani talenti.

Nonostante un inizio promettente, tra cui una vittoria nel derby contro il Manchester City, il suo periodo allo United è stato segnato da risultati deludenti. Attualmente, la squadra si trova al 16º posto in Premier League, con 17 sconfitte stagionali, il peggior record degli ultimi 51 anni. Amorim ha espresso frustrazione per la mancanza di cultura vincente e ha lasciato intendere la possibilità di un addio imminente.

UEFA Cup Winners’ Cup winners #OnThisDay in 1998! 🏆 pic.twitter.com/dyP16Vy4Jj

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2025

Filosofie a confronto — Maresca e Amorim rappresentano due scuole di pensiero differenti. Il primo punta su un gioco di posizione e sul controllo del ritmo, cercando di dominare l'avversario attraverso il possesso palla. Il secondo enfatizza l'intensità, la flessibilità tattica e l'integrazione dei giovani, con un focus sulla coesione del gruppo e sulla costruzione di un'identità forte. Mentre Maresca ha trovato una certa stabilità al Chelsea, Amorim si trova a fronteggiare una situazione complessa allo United, con pressioni crescenti e risultati deludenti.

La partita tra le due squadre sarà quindi anche un test per valutare quale delle due filosofie riuscirà a prevalere in un contesto di alta pressione. Il confronto tra Chelsea e Manchester United è soprattutto il duello tattico tra Maresca e Amorim. Entrambi gli allenatori cercano di affermare le proprie idee in un campionato competitivo come la Premier League e questa partita potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle rispettive stagioni.