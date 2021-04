Chicharito Hernandez ancora on fire: tripletta stellare contro New York!

Los Angeles Galaxy, Chicharito ha lasciato ancora una volta il segno realizzando tre gol nella partita contro i New York Red Bulls.

Il Los Angeles Galaxy aveva il chiaro obiettivo di conquistare i tre punti contro i New York Red Bulls e fin dall'inizio ha pigiato sull'acceleratore. Chicharito Hernandez, che aveva appena segnato due gol contro l'Inter Miami, ha dimostrato ancora una volta di attraversare un ottimo stato di forma. Al 9' minuto, l'attaccante messicano ha approfittato di una deviazione di un difensore dopo il tiro di un compagno di squadra e ha messo la punta dello scarpone per fare il primo gol. Ma la partita era solo all'inizio perchè dopo il pareggio di New York, il bomber dei Galaxy ha dovuto fare gli straordinari.