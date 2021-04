Chicharito Hernandez: “Non sono venuto in America in vacanza, voglio migliorare la MLS”

Chicharito Hernández ha ribadito che, se a suo tempo ha deciso di firmare per i Los Angeles Galaxy, non era proprio per godersi la vita. Ha detto che è andato in MLS per avere la meglio sui rivali

Redazione DDD

Dopo aver avuto esperienze nel campionato messicano, in Premier League e nella Liga, Chicharito ha deciso di tentare la fortuna nella MLS. La concorrenza è in forte espansione e sempre più star scelgono di provare. Ma Chicharito ha chiarito che non era questo il motivo per cui ha scelto di andare ai Los Angeles Galaxy: "Non sono venuto qui per trascorrere una vacanza, se sono qui è per migliorare in qualche modo la MLS", ha detto in un'intervista a Futbol Americas, un programma di ESPN+.

"Voglio vedere tutti i giovani talenti negli Stati Uniti migliorare come fanno i miei compagni di squadra in Messico. C'è un modo in cui il Messico deve imparare dagli Stati Uniti e viceversa", ha continuato. Infine, ha fatto riferimento alla rivalità tra Stati Uniti e Messico: "È speciale ed entrambi possono migliorare in ogni modo. Possono insegnare alcune cose in modo che entrambi i paesi possano progredire in questo sport".