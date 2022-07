Chiellini low profile nel derby di Los Angeles: riscaldamento e panchina

Lui era pronto in panchina per ogni evenienza...

Gareth Bale è stato presentato al pubblico di Los Angeles, poco prima del derby vinto 3-2 dalla sua nuova squadra contro i Galaxy. Al termine del match, Bale ha festeggiato con i compagni di squadra in mezzo al campo e con il megafono in mano. Più low il profile di Giorgio Chiellini, che ha fatto riscaldamento con i compagni prima della gara e poi è rimasto in panchina.