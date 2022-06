“Chocolate and Cream”, tradizione dolciaria nella maglia dello York City: tifosi e collezionisti impazziti

La società, per celebrare come si deve il compleanno a tre cifre, ha anche pensato ad un’originalissima iniziativa. Grazie alla collaborazione con Puma, infatti, lo York City ha realizzato il kit “Chocolate and Cream” che la squadra indosserà nella prossima stagione. Una divisa con strisce alternate color cioccolato e crema (con pantaloncini bianchi e calzettoni marroni) che omaggia il passato e il patrimonio culturale della città di York, da tempo famosa per la sua produzione di cioccolato e dolciumi. Una maglia celebrativa che ricalca quella indossata dal club negli anni ’30 del secolo scorso. Un legame quello con l’industria dolciaria che si rinnova ogni anno.