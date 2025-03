Chris Wilder festeggia al pub dopo il derby: “Mind the gap, Sheffield Wednesday”

Dopo il trionfo nel derby l'allenatore dello Sheffield united ha deciso di condividere la propria gioia con i suoi tifosi

Massimiliano Guerra 18 marzo 2025 (modifica il 18 marzo 2025 | 10:27)

Dopo la vittoria per 1-0 nel derby di Sheffield contro lo Sheffield Wednesday, l’allenatore dello Sheffield United, Chris Wilder, ha deciso di celebrare il successo in grande stile, unendosi ai tifosi in un pub locale. Tra cori e brindisi, il più gettonato è stato il classico sfottò ai rivali: “Mind the gap, Sheffield Wednesday!”, un riferimento al divario in classifica tra le due squadre, che ha ormai raggiunto i 29 punti.

La partita, decisa da un gol di Rhian Brewster, ha rafforzato la posizione dello Sheffield United nella parte alta della Championship, mentre lo Sheffield Wednesday continua a lottare nella parte bassa della classifica. Wilder, noto per il suo forte legame con il club e i tifosi, non ha perso l’occasione di condividere il momento con loro, dimostrando ancora una volta la sua passione per i colori delle Blades.

I festeggiamenti sono diventati virali, con video che mostrano l’allenatore cantare insieme ai tifosi. Un’immagine che rafforza il senso di appartenenza e sottolinea quanto questa vittoria fosse sentita in città. Per il momento, il messaggio è chiaro: il divario tra le due squadre si allarga e i tifosi dello United se lo godono fino in fondo.

L’allenatore dello Sheffield United (Chris Wilder) DOPO aver vinto sul campo il derby contro lo Sheffield Wednesday, va al pub coi tifosi a bere e fare i cori contro gli avversari:

Cantano “Mind the gap, Sheffield Wednesday” visti 29 punti di distacco 😂pic.twitter.com/YLf640f8AR

