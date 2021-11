Ci date solo le magliette? Calciatrici in campo con le gambe scoperte, per protesta

La squadra femminile del Bréquigny solleva nuovamente una polemica contro la Federcalcio francese, scendendo in campo a gambe scoperte a inizio gara contro il Brest…

Le ragazze del Bréquigny (quartiere di Rennes, nord della Francia) sono scese in campo a gambe scoperte per protestare contro quello che considerano un atto discriminatorio nei loro confronti da parte della Federcalcio francese (FFF). È accaduto sabato scorso prima del calcio d’inizio della partita contro il Brest, persa per uno a zero e valida per la Coupe de France, competizione nell’arco della quale è la Federazione transalpina ad occuparsi della fornitura delle divise per i club partecipanti, con i loghi degli sponsor del torneo.