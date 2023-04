Ci saranno polemiche? Confermato l’arbitro per il Clasico Capitalino tra América e Pumas

Il Clásico Capitalino, così come viene chiamato il derby di città del Messico, è la gara clou del campionato in questo fine settimana. L'América di Città del Messico riceverà i Pumas sul campo dello stadio Azteca per il suo terzo match ad alto tasso di rivalità in questo semestre dopo aver affrontato le altre rivali Guadalajara e Cruz Azul.

L'arbitro prescelto per il derby ha fatto discutere, per i suoi precedenti nelle partite in cui ha diretto le Aquile dell'America, circostanze in cui le sue scelte hanno generato polemiche. Si tratta di César Arturo Ramos Palazuelos, l'arbitro della Coppa del Mondo in Qatar 2022 e che sarà incaricato di dirigere questa partita per la penultima giornata del campionato.