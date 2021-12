Ciao don Cesar: morto a 102 anni il socio vitalizio più anziano del calcio argentino

"Siamo stati i più grandi", lo ha onorato così sui social il Rosario Central. César Martínez è stato uno dei pochi tifosi "canalla" a conoscere il vecchio stadio del club di Rosario rimasto operativo fino al 1926.

César Martínez, membro a vita del Rosario Central riconosciuto due anni fa dalla Federcalcio argentina come il più anziano socio vitalizio del calcio argentino, è morto nella città di Rosario all'età di 102 anni, come ha riportato il club del quartiere Arroyito nel suo account ufficiale dei social network: "Con grande rammarico e profonda tristezza comunichiamo la scomparsa di Don César Martínez all'età di 102 anni, il compagno di vita più longevo del calcio argentino ed ex leader del Rosario Central. Accompagniamo la sua famiglia in questo momento difficile RIP Don César", ha scritto il club sul proprio account Twitter.