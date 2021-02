Cile, minacce di morte: tensione al Colo-Colo prima del derby decisivo per evitare la Serie B

Il Colo Colo, storico club cileno, si batterà contro l'Universidad de Concepcion per non retrocedere

Un settore ultrà dei tifosi di Colo Colo ha esposto striscioni con minacce nei confronti dei giocatori in concentrazione alla periferia dello Stadio Monumentale di Santiago del Cile, prima della partita in cui la squadra giocherà per la permanenza in Prima Divisione. "O vincono o li uccidiamo", recita uno degli striscioni schierati da un gruppo di tifosi sulle recinzioni esterne del complesso sportivo dove si svolgono gli allenamenti pre-partita.