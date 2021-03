Cina, appelli al LED dei tifosi per far rinascere lo Jiangsu: ma tutto è stato bandito…

Led pubblicitari e intere pagine di un quotidiano: i tifosi dello Jiangsu sono scatenati per far sentire la loro voce...

Mentre lo Jiangsu FC (a questo punto ex Suning) è sull'orlo della bancarotta, i suoi tifosi hanno avviato una campagna: "Deve rinascere un nuovo Jiangsu FC dallo Jiangsu", lo slogan è stato visualizzato su schermi pubblicitari a LED in più città della provincia di Jiangsu in questi giorni.