Cina, Jiangsu in disfacimento: le lacrime fra i tifosi di Okuka, il tecnico dei momenti d’oro

Un club travolto dalla crisi, i tifosi che non si arrendono, un tecnico commosso dal loro entusiasmo...

Dragan Okuka, ex allenatore del Jiangsu FC (Suning), è scioccato dalla situazione del club. L'allenatore serbo, che ha portato il Jiangsu a conquistare il secondo posto nella Super League cinese nel 2012, è un allenatore leggendario nella storia del club "dismesso" da Suning. E mentre lo Jiangsu sta per dissolversi, ha chiesto attonito, quasi in lacrime: "E i tifosi, chi ci pensa ai tifosi?".