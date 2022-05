Clamorosa vittoria in Francia: l’Arles vince 22-1, scatta l’indagine per sospetta frode

In Régional 2 l’Arles ha sistemato la differenza reti. Ma sulla vittoria crescono i sospetti…

Una vittoria dai larghi contorni quella ottenuta dall’AC Arles, club francese militante in Régional 2 Méditerranée Group C, nella penultima giornata di campionato. L’FC Septemes è stato travolto 22-1 dalla compagine arlesiana, che ha così superato il Martigues, vittorioso sul Gardanne-Biver 6-0, grazie alla differenza reti e conquistato il primo posto in classifica, ad una giornata dalla fine del torneo. I 22 gol dell’Arles non sono passati inosservati e già in Francia si parla di sospetta frode. Sono diverse le statistiche e le circostanze che fanno discutere. In primis, l’Arles è riuscito a segnare 22 reti in una singola gara; nelle precedenti 19 ne ha segnati 30. Il malcapitato Septemes, nella gara di andata a gennaio, era riuscito a battere i rivali con il risultato di 4-1. Di quella gara solo un giocatore del Septemes ha poi giocato nella partita di ritorno: dunque una formazione completamente diversa. E ad andare in vantaggio sono stati gli ospiti, poi la valanga di reti dell’Arles.