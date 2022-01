Clamoroso in Colombia, il Deportivo Cali prima rinnova e poi rescinde con l’idolo dei tifosi

Il difensore uruguaiano Hernán Menosse, reduce dalla vittoria del campionato colombiano di Clausura, prima rinnova con il Deportivo Cali ma poco dopo il club annuncia la rescissione tra lo stupore dei tifosi

A quanto pare, per i tifosi, non basta neppure il rinnovo del contratto per poter essere tranquilli che i propri idoli non vadano via. Mentre in giro per l’Italia, l’Europa e il mondo intero ci sono tante questioni contrattuali ancora appese, complice ovviamente i contratti in scadenza, in Colombia una delle firme più attese è sì arrivata nelle scorse settimane ma di fatto non è bastata. Perché poco dopo è arrivata, a sorpresa, la rescissione contrattuale. È accaduto al Deportivo Cali, che prima ha annunciato il prolungamento con il difensore uruguaiano Hernán Menosse e poi dopo pochissimo tempo ha invece annunciato la separazione. Tutto questo tra l’incredulità della tifoseria costretta così a salutare uno dei suoi grandi beniamini reduce dalla vittoria del campionato di Clausura.