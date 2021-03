Clamoroso in Scozia, Hearts eliminati da una squadra di Quinta divisione

Hearts eliminati al secondo turno della coppa di Scozia. Grande impresa per il Brora Rangers, team di quinta divisione

Ha dell'incredibile ciò che è accaduto ieri nel secondo turno della coppa di Scozia. Il Brora Rangers, squadra che rappresenta il villaggio di Brora situato a nord del paese e che conta circa 2 mila abitanti, ha eliminato la prima in classifica della seconda serie del campionato scozzese, gli Hearts. Un grande fallimento per una della squadre più titolate in Scozia, che nelle ultime due edizioni aveva raggiunto la finale della competizione mentre ora è uscita ancor prima che le squadre della Championship entrassero in gara. La notizia che fa ancora più scalpore è che il Brora Rangers non giocava una partita ufficiale dall'11 gennaio, proprio dalla vittoria nel primo turno di coppa che ha permesso alla piccola squadra di giocare questa partita che passerà alla storia. Nel post gara l'allenatore del Brora ha commentato così l'impresa dei suoi: "È stato un risultato astronomico, non abbiamo giocato dalla prima settimana di gennaio, abbiamo avuto cinque sessioni di allenamento e una amichevole e questo è tutto. Non avevamo alcun diritto di vincere questa partita, ma il carattere di questo gruppo di giocatori è incredibile e sono così privilegiato ad essere il manager di una squadra così. Non mi crederai, ma ho detto nel camerino che avevo la strana sensazione che avremmo potuto fare qualcosa stasera".