Clasico di mercato vinto sul Barça: Arda Güler, figlioccio di Ozil e terzo turco nella storia del Real

Molto. Ilkay Gündogan, vincitore della Champions League con il Manchester City e acquisto lampo per il Barcellona, ​​​​è tedesco e di origini turche, così come Mesut Özil, che ha avuto un enorme impatto al Real Madrid durante la sua permanenza nel campionato spagnolo. Questo fenomeno ha dato il benvenuto a un nuovo capitolo con l'incorporazione di Arda Güler, promessa del Fenerbahçe, nella rosa merengue.

Il suo caso è particolare perché non è solo il terzo turco nella storia del Real, ma il primo a nascere in Turchia. Nuri Sahin lo ha fatto a Lüdenscheid, a sud di Dortmund, e Hamit Altintop, a Gelsenkirchen, a nord di Essen e vicinissimo a Bochum. Il suo coetaneo connazionale, invece, è di Ankara, la capitale turca, tanto da poter essere evidenziato come il primo turco puro nei libri ufficiali del Santiago Bernabéu.

Il suo sbarco in Spagna è stato chiuso espressamente in questi giorni perché aveva scatenato un vero e proprio Clasico di mercato. Sembrava, secondo la stampa nazionale, che il Barcellona fosse riuscito a chiudere l'operazione all'inizio del mese. Non era vero. A quel punto la squadra di Florentino Pérez è entrata in scena ed ecco il WelcomeArda del Real...