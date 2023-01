Clasico di Supercoppa: Ancelotti “Niente pancia piena” – Xavi “Obbligati a vincere”

Verso Real Madrid-Barcellona, finale di Supercoppa di Spagna

Redazione DDD

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è comparso in sala stampa per fare il punto sulla situazione della squadra blanca in vista della finale di Supercoppa spagnola che si giocherà domani 15 gennaio contro il Barcelona. Queste le sue dichiarazioni: "I titoli sono molto importanti, lottiamo ogni giorno per questo momento. La squadra è motivata come sempre, e a suo agio. Siamo abituati a questa pressione. Siamo fiduciosi. Pancia piena? Non è vero, stiamo parlando di giocatori che hanno vinto lo scorso anno e che hanno iniziato nel 2013, e continuano a vincere. La loro pancia non si riempie, non lo farà mai, hanno una mentalità altissima e questo è anche un club molto esigente, non ti fa pensare".

L'approccio del Bernabéu

Carlo Ancelotti sul recente successo per 3-1 sul Barça... "Non so se l'intensità sia il modo migliore per battere il Barcellona, ​​dobbiamo fare una partita molto completa. Dobbiamo gestire bene la palla, la pressione... Tante cose. Cercheremo di programmare la partita, non solo con intensità. La chiave è fare una partita completa. Benzema è tornato, questo ci dà molta fiducia per queste partite. Lo vedo molto motivato, si allena bene. Per noi è un pezzo troppo importante. La squadra lo ha sempre rifornito bene. E ci aiuterà. Camavinga ha recuperato bene, anche Militao. Arriveremo bene alla partita. E' vero che il calendario è tosto, ma non abbiamo bisogno di altri giocatori. Abbiamo buoni attaccanti. Ho visto Cristiano Ronaldo ieri, è felice, motivato, gli piace il Paese. L'ho visto bene, ha preso la decisione giusta".

Dopo Carlo Ancelotti, è stata la volta di Xavi Hernández: "Vedo il Madrid come sempre. Fortissimo sotto tutti gli aspetti. Molto lavorato tatticamente. Fortissimo in contropiede. Con giocatori che fanno la differenza. Sono un grande rivale. Sono campioni della Liga e d'Europa in carica. Il Real e nelle finali ha un gene competitivo molto ampio. Siamo molto motivati ​​e con quel plus che è il Real. Con un titolo in tasca cambierebbe tutto, giocando male o bene. Non abbiamo paura o ansia, siamo di fronte a un'occasione d'oro per vincere un titolo che ci darebbe molto di fiducia. Un Clásico, significherebbe molto per i tifosi del Barcellona".

Il precedente non positivo: "È diverso dal Clásico in campionato, siamo arrivati ​​con tutta la rosa a disposizione e questa è una grande differenza. Cercheremo di mostrare il nostro gioco e controllare le loro transizioni e disarmarli in difesa dove sono molto forti. Il nostro scenario è che abbiamo l'obbligo di vincere questo titolo ed è sempre stato così qui quando ero un giocatore. È nostro obbligo vincere. Mercato? Ho già detto che non voglio che qualcuno se ne vada, ma se qualcuno deve partire deve essere sostituito. Non faccio nomi perché siamo concentrati sulla finale ma se qualcuno vuole andarsene, bisogna rimediare a questa possibile perdita".