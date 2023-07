Clasico, Laporta si “cucina” il Real Madrid: “Siamo più forti di loro”…

Joan Laporta ha lanciato la sfida per la prossima stagione nella Liga, dichiarando che il Barcellona avesse una "squadra migliore" del Real Madrid, nonostante il Clasico di mercato perso per Arda Guler...

Campione in carica nella Liga, il Barcellona sarà logicamente uno dei favoriti anche per il prossimo titolo spagnolo. Come spesso negli ultimi anni in campionato, il club catalano si prepara a lottare per il titolo contro Real Madrid e Atlético Madrid.

Nulla di preoccupante per Joan Laporta

In un'intervista a Sport , il presidente del Barcellona ha aperto le ostilità: "Abbiamo una squadra migliore del Real Madrid e, individualmente, siamo anche migliori dei nostri rivali, di gran lunga, sono molto soddisfatto della squadra che stiamo costruendo". Per il momento il Barça ha ingaggiato Ilkay Gündogan, arrivato a zero dal Manchester City. Oltre al centrocampista tedesco, Laporta ha ingaggiato anche il difensore spagnolo Inigo Martinez. "Abbiamo reclutato Gundogan e Íñigo Martínez e ci permetteranno di ottenere grandi prestazioni, proprio come gli altri giocatori che arriveranno", ha promesso Laporta. Sul fronte delle partenze, il capitano Sergio Busquets ha lasciato, come Jordi Alba.

Con l'addio di Busquets, Sergi Roberto ha reclamato la fascia di capitano . "Abbiamo già una squadra molto competitiva. Abbiamo vinto la Liga e il nostro club può continuare ad essere egemonico in questa competizione", ha rilanciato Joan Laporta. Per il Barcellona questo nuovo slancio dovrà essere confermato anche in Champions League, dopo una stagione segnata dall'eliminazione dalla fase a gironi. Da parte sua, Xavi ha chiesto ancora un centrocampista e un terzino per completare la rosa dei gol. Joan Laporta ha promesso di "accontentare" il suo allenatore per soddisfare le ambizioni della squadra. Sul Clasico di mercato perso invece: "Avevamo un accordo con Arda Guler ed eravamo pronti a pagare 17,5 milioni di euro al Fenerbahce. Ma poi altri club come il Real Madrid si sono inseriti e hanno offerto di più e noi non potevamo entrare in un'asta".