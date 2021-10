Clasico, le mogli di Lucas Vázquez e Alaba festeggiano alla grande i gol del Real Madrid

L'austriaco e il galiziano sono diventati i protagonisti di Barcellona-Real Madrid con i loro gol, che sono sono stati decisivi per il Real per prendersi la vittoria.

Redazione DDD

E' stato un Clásico molto combattuto quello vinto al Camp Nou dal Real Madrid. Una partita che non solo i calciatori hanno vissuto sul campo di gioco, visto come hanno sofferto, e tanto, anche le loro mogli che non hanno smesso di sostenerli sin dal fischio di apertura della partita, soprattutto le compagne di David Alaba e Lucas Vázquez, i due protagonisti del Real Madrid con i loro gol.

La squadra bianca è passata in vantaggio nel primo tempo con un gol di Alaba, che ha giocato la sua prima partita contro il Barça e lo ha fatto alla grande. Grande come la celebrazione di sua moglie, Shalimar Heppner, che è esplosa di gioia per il gol del marito, come ha mostrato sui suoi social network, dove ha commentato: "Oh mio dio", e dove ha condiviso che lei si sente "molto orgogliosa".

Per vedere il gol successivo abbiamo dovuto aspettare i minuti finali, dopo che gli arbitri hanno aggiunto sette minuti. Un gol quello di Lucas Vazquez molto speciale per il galiziano: sua moglie, Macarena Rodríguez, e i loro due figli sono impazziti in casa: “Mamma mia, che diavolo di un gol", ha esordito Macarena facendo notare nelle sue storie su Instagram. "Bene, bene, bene", ha aggiunto tra grida di gioia in seguito in un video in cui i due piccolini della famiglia ballano e festeggiano il trionfo del padre a Barcellona.