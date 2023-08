Colletta dei tifosi per convincerlo a rimanere, ma lui va in Qatar!

Un’altra storia surreale, legata al calciomercato estivo. In Brasile, i tifosi fanno una colletta per convincerlo a rimanere, lui “se ne infischia”…

Roger Guedes, in maglia Corinthians, è stato il capocannoniere della passata stagione e, su di lui, sono piombati inevitabilmente tanti club. L’offerta più ricca però, è arrivata dal Qatar. La preoccupazione di perdere il proprio bomber, ha spinto i tifosi ad una scelta inusuale.

Proprio così, una colletta per convincere Guedes a rimanere nel Corinthians. La vicenda è stata resa nota dalla moglie del calciatore sui suoi profili social. La coppia avrebbe ricevuto, sui propri conti, una cifra attorno ai 40.000 reais (circa 7.000 euro). Ogni tifoso avrebbe inviato una piccola cifra al giocatore dando vita ad una colletta, di certo più simbolica che altro. La vicinanza e l’affetto dimostrato dalla tifoseria verso l’attaccante hanno sortito l’effetto sperato? Beh, forse no. Roger Guedes ha accettato l’offerta araba, e si appresta a trasferirsi al Al-Rayyan.

La famiglia ha fatto sapere come i soldi ricevuti dai tifosi verranno devoluti in beneficenza ad enti e famiglie bisognose e hanno invitato tutti a mandare segnalazioni, affinché il “bottino” venga utilizzato per una giusta causa.