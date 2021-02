Colombia, Deportivo Pasto beffato dal Var: sfumata la vittoria con i rivali dell’Atlético Nacional

Deportivo Pasto e Nacional caratterizzata da poche occasioni da gol e tante polemiche per il Var

"In Colombia è da poco iniziato il campionato e, nell’ultima giornata, il Deportivo Pasto ha ospitato l’Atletico Nacional di Medellin. Il risultato finale di 0 a 0 rispecchia perfettamente una partita caratterizzata da tanto possesso palla da parte degli ospiti, con i padroni di casa che aspettavano un errore degli avversari per colpire in contropiede. Dopo un primo tempo sterile, all’inizio della ripresa la punta del Deportivo Pasto Medina crea una clamorosa occasione da gol recuperando un retropassaggio sbagliato dagli avversari, ma fallendo miseramente la conclusione a porta vuota, spedendo il pallone sul fianco della rete.