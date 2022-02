Colpo al cuore dei derby ateniesi: sigillate le sedi degli ultras di Olympiacos, Panathinaikos e AEK

Pugno duro della Polizia greca, nel giorno del derby ateniese fra Olympiacos e Aek. Dopo la morte del 19enne tifoso di Salonicco, il governo greco contro la violenza negli stadi e i gruppi ultras.

Dopo l'omicidio del 19enne Alkis Kampanos a Salonicco, il dossier per teppismo e violenze dei tifosi è diventato priorità assoluta ad Atene e in tutta la Grecia. Alkis Kampanos è stato picchiato e pugnalato a morte in una presunta rissa con altri tifosi la notte del 1' febbraio vicino allo stadio dell'Aris Salonicco, il suo club del cuore, a Salonicco.