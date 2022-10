Come a San Siro: anche nel derby de Il Cairo le lacrime da derby…

Un tifoso egiziano: "Puoi ambiare religione o moglie, ma non squadra di calcio. O sei dell'Al Ahly o sei dello Zamalek..."

Lo Zamalek è il castello bianco, l'Al Ahly è il castello rosso. E' questo il derby de Il Cairo che ha avuto il suo acme nel 2020 quando i rossi batterono i bianchi nella finale di Champions League africana. Altra finale, altro derby. In finale di Supercoppa egiziana...

Shikabala, quando non riusciva a giocare nello Zamalek di cui è sempre stato tifoso, ha accettato le offerte dell'Al Ahly ma il primo giorno di allenamento si è presentato in campo in maglia bianca nel tempio dei rossi. Se ne andò subito...