Come adattarsi a Manchester: la moglie di Wayne Rooney aiuta Georgina Rodriguez

Wayne e Cristiano sono stati compagni di squadra, le loro mogli stanno diventando molto amiche

Adattarsi a una nuova casa non è mai facile, anche se Georgina ha avuto nel suo stesso compagno Cristiano Ronaldo la migliore guida per insegnarle il fascino di Manchester. Il calciatore portoghese ha vissuto nel Regno Unito tra il 2003 e il 2009 come calciatore del Manchester United, e il suo ritorno è stato accompagnato dalla bellissima famiglia che ha creato dopo aver lasciato l'Old Trafford. Fortunatamente Georgina ha trovato l'appoggio di una donna che sa perfettamente cosa vuol dire stare con un calciatore e si è offerta di accompagnarla in tutto ciò di cui ha bisogno durante questa nuova avventura. Ovvero Coleen, la moglie di Wayne Rooney.