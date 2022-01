Come in copa del Rey: Betis-Siviglia, rinviato anche il derby delle affiliate…

Il Giudice Unico della Federazione ha preso la decisione di fronte a un focolaio di Covid nella squadra biancoverde del Betis

Il derby tra Betis Deportivo e Sevilla Atlético, in programma domenica 23 gennaio nel centro sportivo di Luis del Sol, dovrà aspettare. Un focolaio di Covid nella rosa del Betis ha portato il Giudice Unico della RFEF a prendere la decisione di posticipare la disputa della gara. Un altro rinvio, anche se per motivi diversi rispetto alla bandiera lanciata contro Joan Jordan sabato 15 gennaio in Coppa del Re.