Come sarebbe la classifica di Premier senza il Var? Crollo Liverpool, sale ancora il City

Grande interesse per le graduatorie alternative, in tempo di fermo campionato

Facile notare come senza l’utilizzo dell’alta tecnologia, ad esempio, il West Ham guadagnerebbe ben 4 punti che la mandarebbero in orbita in classifica. Nei piani alti, il City guadagnerebbe ben 3 punti, con i quali colmerebbe il divario numerico con i Gunners che a loro volta però guadagnerebbero 1 punto.