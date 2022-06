Community Shield, finale Manchester City-Liverpool il 30 luglio. A Wembley? No, al…

Uscita la data della finale del Community Shield. Ma stavolta non si giocherà a Wembley…

E’ stata ufficializzata la data del Community Shield. Si tratta del primo trofeo che si assegna in stagione in Inghilterra tra i vincitori della Premier League e quelli dell’FA Cup.

Si giocherà il 30 luglio e la sfida vedrà di fronte ancora una volta il Manchester City di Pep Guardiola e il Liverpool di Jürgen Klopp, reduci da una lunga lotta a distanza in Premier che ha visto i Citizens trionfare all’ultima giornata in un finale entusiasmante. Ma c’è una novità. La finale, infatti, non si giocherà nella “Cattedrale del calcio”, il Wembley Stadium, bensì al King Power Stadium di Leicester. Sì perché il 31 luglio si disputerà proprio a Wembley la finale dell’Europeo femminile.