Compleanno numero 113: dopo 3 anni di attesa il Panathinaikos si “regala” il derby di Atene

Il Panathinaikos ha piegato l’Olympiakos per 2-1, grazie alle reti di Maurício e Sankharé, quest’ultimo autore anche dell’assist sul primo goal. Prestazione solida da parte della squadra allenata da Boloni, che non vinceva il derby da 3 anni.

Giocatori e staff del Panathinaikos hanno festeggiato con l'anima la grande vittoria. Dopo il fischio finale, la festa si è trasferita negli spogliatoi. Con Hatzigiovanis, Bouzoukis in primo piano, ma anche il resto dei greci, come Kampetsis e Ioannidis, tutti hanno iniziato a cantare l'inno del Panathinaikos e saltare, in un video pubblicato dal Panathinaikos sui social media.