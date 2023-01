Comunicato ufficiale Real Madrid contro Marca a poche ore dal derby: “Tutto falso”

Il club madridista ritiene che queste notizie danneggino il Real Madrid come istituzione. Usando argomentazioni contrarie all'identità del club, che non ha mai vietato l'accesso allo stadio ai rivali che indossano le magliette delle squadre rivali: "Vista l'informazione apparsa in prima pagina sul quotidiano Marca, in cui si afferma che il Real Madrid CF vieta ai tifosi di entrare nel nostro stadio indossando le magliette della squadra ospite, il Real Madrid tiene a precisare quanto segue: queste informazioni sono enfaticamente e assolutamente false. Il Real Madrid non ha mai vietato ai tifosi che indossano le magliette delle squadre rivali di entrare allo stadio Santiago Bernabéu. È sempre stato così, come si vede in ogni partita disputata nel nostro stadio, e continuerà ad essere così".