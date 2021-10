Confessioni Clasico, Depay “Non va bene, devo migliorare”: Kroos “Voglio vincere”

Parole di avvicinamento...

Memphis Depay e il suo primo Clasico da attaccante del Barcellona contro il Real Madrid. Ne ha ha parlato ai canali ufficiali della Liga: "È una partita che guardano in tutto il mondo, per me è un sogno giocare il Clásico. Ho grande voglia di affrontare il Real Madrid e sono sicuro che sarà spettacolare, a tutti mancava poter vivere una sfida del genere coi tifosi sugli spalti. Io non sento alcuna pressione, sono felice ed è incredibile quando scendo in campo al Camp Nou. Sento però che posso dare ancora di più, non sono del tutto contento del mio rendimento qui. Voglio segnare più gol e assist possibile con la maglia del Barça".