Congo, Hector Cuper come Fonseca: fa un cambio in più e rischia l’esclusione dai playoff

Un clamoroso errore nei cambi può costare carissimo a Hector Cuper: è quanto successo alla Nazionale del Congo (ex Zaire) allenata dal tecnico ex Inter. Il Congo sognava il ritorno ai Mondiali dopo il 1974 in Germania.

Redazione DDD

Héctor Cuper ha utilizzato quattro finestre nei cambi per fare le sostituzioni e ora il Benin chiederà i punti contro la Repubblica Democratica del Congo. Se il Caf, la Uefa africana, sarà d'accordo, saranno loro ad andare ai playoff verso i Mondiali e non i congolesi.

Durante la gara, l’allenatore argentino è incappato nello stesso errore di Fonseca dello scorso anno in Roma-Spezia di Coppa Italia. Nella sfida tra Congo e Benin, sul 2-0, il tecnico ha chiamato in panchina al 90esimo minuto Kayamba, facendo entrare Malango. Ma prima di quel cambio, Cuper ne aveva già fatti tre. E da regolamento non è possibile effettuare sostituzioni in quattro slot differenti. Un errore davvero grave, che rischia di fermare sul più bello la corsa della Nazionale congolese verso il Qatar.