Conte, è un nuovo Moses: segna, si infortuna e festeggia il derby di Mosca

Lo Spartak Mosca secondo in classifica con 41 punti vince il derby e porta a 5 punti il vantaggio in classifica sulla Dinamo Mosca

L'ex nazionale nigeriano ed ex interista Victor Moses ha aiutato lo Spartak Mosca a battere la Dinamo Mosca 2-1 nello scontro della Premier League russa alla VTB Arena. Il vincitore della Coppa d'Africa 2013 ha segnato uno dei gol degli ospiti che hanno rimontato da 0-1 e hanno vinto un bel derby sul campo avversario. Moses ha pareggiato per lo Sparta Mosca alla mezz'ora dopo che Pavel Maslov aveva segnato un autogol al 19esimo minuto. Il 29enne è poi uscito nel primo tempo a causa di un infortunio ed è stato sostituito da Nail Umyarov. L'infortunio di Moses non ha demoralizzato lo Spartak Mosca, visto che Anton Sobolev ha trasformato un rigore al 63' minuto per sigillare i tre punti.