Tifosi Palmeiras, contro Dudu non vincete mai: derby Choque-Rei e sfottò social

Con i gol di Raphael Veiga, Dudu e Patrick de Paula, il Palmeiras ha eliminato il San Paolo dalla Libertadores e aspetta in semifinale il vincitore di Atlético Mineiro-River Plate

Il Palmeiras ha battuto il San Paolo per 3-0 all'Allianz Park, qualificandosi alle semifinali di Copa Libertadores. I gol vincenti sono stati segnati da Raphael Veiga, Dudu e Patrick de Paula, in una partita molto consistente del Verdão, sia in fase offensiva che difensiva. Ora, lo stesso Palmeiras aspetta il vincitore tra Atlético Mineiro e River Plate-ARG per conoscere il proprio avversario nelle semifinali della competizione continentale. Per quanto riguarda il San Paolo, ci saranno ancora partite importanti per il Campionato brasiliano e la Copa do Brasil.