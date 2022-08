Copa Argentina, sospetto caso di calcio scommesse: si indaga sul fallo killer di Leyendeker su Zeballos

In Argentina la giustizia si muove per un sospetto caso di calcio scommesse. Si indaga sulla gara tra Agropecuario e Boca Juniors negli ottavi di finale della Copa Argentina (vittoria degli Xeneizes con gol di Pol Fernández).

Durante l’incontro è stato espulso il difensore dei rossoverdi (il club di Carlos Casares, comune nella provincia di Buenos Aires, milita nella Primera B Nacional, la seconda divisione del calcio argentino), Milton Leyendeker per il fallo killer su Exequiel Zeballos. Dopo la denuncia dei media, è stata aperta un’indagine d’ufficio dal pm Celsa Ramírez, responsabile della Procura specializzata in eventi di massa, per un presunto legame con il calcio scommesse.