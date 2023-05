Copa sudamericana: rissa negli spogliatoi, entrano anche i poliziotti!

Siamo in Bsudamerica. Il match di coppa tra Goias e Universitario termina 1-0 in favore dei padroni di casa tra le polemiche degli ospiti per la direzione arbitrale. Le squadre si dirigono negli spogliatoi e non si placano le polemiche. Volano bottigliate e pallonate e scatta una maxi rissa nella quale intervengono anche i poliziotti in tenuta antisommossa. Secondo alcune ricostruzioni questi ultimi avrebbero fatto ricorso anche allo spray al peperoncino, causando danni a giocatori e staff.