Copenaghen, l’ex portiere 43enne fa Pasquetta al derby con la sua bellissima fidanzata vichinga

Una bella coppia e una vittoria nel derby, cosa volere di più?

Vichinga per modo di dire, Katherine Jensen è una moderna imprenditrice danese, nel mondo delle PR e del marketing design. E' con lei che Jesper Christiansen, portiere per 5 anni del Copenaghen dal 2005 al 2010 e per 15 volte della Nazionale danese, ha festeggiato la Santa Pasqua.