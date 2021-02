Coppa del Qatar: Al Duhail di Benatia in dieci, trionfa in finale l’Al Sadd di Xavi

Vinceva da calciatore e ora anche da allenatore. Xavi trionfa con il suo Al Sadd in finale di Coppa di Qatar, contro l’Al Duhail di Benatia: 2-0 con doppietta di Bounedjah

L'attaccante del Kenya Michael Olunga ha perso la possibilità di ottenere il suo primo trofeo da quando ha firmato per l'Al Duhail dopo aver perso 2-0 contro i rivali dell'Al Sadd nella finale della Coppa del Qatar. L'ex attaccante del Gor Mahia, che si è unito alla squadra del Qatar dopo aver lasciato i giapponesi del Kashiwa Resyol, è entrato nella ripresa mentre la sua squadra era in svantaggio per 1-0 e non è riuscito a raddrizzare il risultato, mentre l'Al Sadd è stato incoronato campione allo stadio Abdullah bin Khalifa. Per l'Al Duhail espulsione di Sultan Al-Brake al minuto 94.