Coppa di Francia, Bergerac favola senza fine: vola ai quarti!

Ancora avanti...

Un po' come nella canzone di Guccini dedicata al celebre cadetto Cyrano, anche i tifosi del Bergerac non sopportano la gente che non sogna, perché la loro squadra continua a volare in Coppa di Francia, forse proprio sospinti dal desiderio dei loro supporter di vedere realizzarsi un sogno fino a qualche mese fa impossibile.