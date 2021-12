Coppa di Francia, il Bergerac batte il Metz: l’impresa della squadra di Cyrano

Il Bergerac, squadra della città di Cyrano, compie l'impresa sportiva, battendo il Metz e passando ai sedicesimi della Coppa di Francia

Cyrano non sarà più solo: la città di Bergerac che ha dato i natali al celebre cadetto e abile spadaccino della commedia teatrale di Edmond Rostand, dopo 124 anni può applaudire altri 11 eroi che non indossano strani cappelli e calzamaglia, ma pantaloncini e scarpette da calcio.

La squadra della città francese che milita nella National 2 ( Serie D) ha compiuto una vera e propria impresa sportiva, battendo in Coppa di Francia il Metz, squadra più blasonata che milita in Ligue 1 , ai calci di rigore.

In un campetto di periferia, immerso tra le casette, la squadra di casa per 120 minuti ha fermato sullo 0-0 gli avversari e come per il loro illustre concittadino della pièce teatrale, anche in questo caso il finale è stato al cardiopalma.