Coppa di Romania, occhio colpito in pieno dal gomito avversario: niente rigore, rissa in campo

Il Sirineasa si è qualificato per le semifinali della Coppa di Romania, dopo aver battuto l'Universitatea Cluj nei quarti, vincendo 3-1. La fine della partita è stata estremamente tesa e le decisioni dell'arbitro Andrei Antonie hanno fatto...

Al 73esimo minuto, sull'1-1 di un quarto di finale di coppa di Romania molto equilibrato, gli "studenti" padroni di casa dell'Universitatea Cluj avrebbero dovuto ricevere un tiro da 11 metri quando Alin Buleică ha colpito alla testa il suo avversario: occhio preso in pieno, fallo sicuramente e anche potenzialmente molto pericoloso per la retina del giocatore vittima dell'intervento. Tuttavia, l'arbitro è rimasto impassibile e non ha assegnato il rigore. Poco dopo, a causa di questo episodio, una zuffa si è sviluppata fra i giocatori di entrambe le parti e Luchin è stato espulso, lasciando l'Univ. Cluj in dieci.

Dopo la partita, l'Università di Cluj ha diffuso un duro comunicato stampa su Facebook: "La Coppa di Romania è una competizione di sorprese e, per il nostro club, di piacevoli ricordi, sia che si parli del trofeo del 1965, sia, più vicino a noi, della finale del 2015. Questa sera la competizione ci ha riservato però, una sorpresa difficile da digerire in un calcio normale, ma facile da nascondere sotto il tappeto. L'arbitraggio di questa sera è stato un insulto alla competizione e agli arbitri che fanno il loro lavoro onestamente, ma anche un affronto all'intelligenza di chi lo ama e lo capisce sport. È come se l'arbitro avesse un compito completamente diverso da quello di fischiare correttamente. In un clima così viziato, è impossibile per un club come l'FC Universitatea Cluj "respirare" e fare come se niente fosse".