Coppa di Serbia, Finale-derby a Belgrado: il Partizan per salvare la stagione, la Stella Rossa per il double

Stella Rossa e Partizan in campo, per un 25 maggio da derby che in pochi dimenticheranno. E' la finale di coppa di Serbia. L'anno scorso il Partizan eliminò i rivali in semifinale ma poi perse il trofeo in finale...

Redazione DDD

Il Partizan giocherà la settima finale consecutiva della Coppa di Serbia e l'ultima volta che ha vinto un trofeo in questa competizione è stato nel 2019. I biancorossi hanno trionfato l'ultima volta in Coppa nel 2012. I bianconeri hanno 16 trofei di coppa di Serbia in bacheca e i biancorossi 24. È l'unica possibilità per il Partizan di vincere un trofeo in questa stagione, dal momento che la Stella Rossa ha difeso il titolo iridato e punta a fare la sua 11esima doppietta Campionato-Coppa. La partita sarà arbitrata da Srdjan Jovanovic, i suoi assistenti saranno Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, e il quarto arbitro sarà Lazar Lukic. L'allenatore della Stella Rossa Dejan Stanković ha detto ieri che spera che la sua squadra possa completare una stagione meravigliosa con una vittoria in Coppa di Serbia, e ha sottolineato che non gli interessa se la partita sarà bella o no, ma pensa solo a vincere: "Anche se abbiamo vinto il campionato tre o quattro settimane prima della fine, non ci siamo adagiati, abbiamo continuato a lavorare bene, preparare la Coppa e per qualcosa che ci aspetta nel prossimo futuro", ha detto Stankovic in una conferenza stampa allo stadio "Rajko Mitic".

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

L'allenatore del Partizan Aleksandar Stanojevic ha detto ieri di credere in un buon risultato nella finale di Coppa di Serbia e che i suoi giocatori sono motivati ​​e pronti per il duello con la Stella Rossa: "Non c'è cosa migliore per tutti noi. Siamo soddisfatti e felici, questa è una grande vacanza per il calcio serbo, a prescindere dagli eventi e da come funziona tutto. Sono felicissimo di far parte di questo grande derby. Siamo completamente pronti, motivati ​​e concentrati al massimo per fare un buon risultato, vincere la coppa e rendere felici i tifosi. Noi crediamo. Se non ci crediamo noi stessi, nessuno può credere in noi. I derby sono decisi dalle sfumature, il derby è qualcosa di speciale. Sembra che i giocatori siano più motivati. I nostri allenamenti sono molto belli, tutti vogliono giocare. Sento la pressione di dover scegliere il migliore undici di partenza".