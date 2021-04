Corea del Sud, il bomber serbo segna e si toglie la maglia: rosso!

K-League sud coreana: il Seongnam terzo in classifica dopo 9 giornate fa valere il pronostico e vince in casa ma in circostanze risibili...

Redazione DDD

Fejsal Mulić, attaccante serbo di 26 anni ex Monaco 1860, Hapoel Tel Aviv e Velez Mostar, ha segnato una doppietta contro il Gwangju e ha dato al suo Seongnam la vittoria per 2-0 nella 9' giornata del massimo campionato della Corea del Sud.

Per celebrare il suo secondo gol si è tolto la maglia, senza rendersi conto di avere già rimediato in precedenza un cartellino giallo. Pochi secondi dopo se ne è avveduto, ma era ormai troppo tardi: cartellino rosso.