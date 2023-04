Così De Paul ha risposto agli insulti da derby di Vallecas: uno sberleffo e il titolo Mondiale

La passività di De Paul e le sue risate hanno infiammato gli animi di alcuni. "Cosa stai sorridendo?" gli ha urlato un fan. Ma il biancorosso non si è nemmeno mosso, è rimasto nella stessa posizione per 30 secondi.

Prima di andarsene e in risposta a chi lo chiamava "cattivo", ha fatto un gesto per ricordare a tutti che ha vinto un Mondiale. L'argentino ha fatto come se stesse alzando la Coppa del Mondo al cielo di Vallecas prima di tornare al suo posto in campo.