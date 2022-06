Così nei derby contro Benfica e Boavista: la nuova maglia del Porto 2022-23

New Balance e Porto hanno presentato la nuova maglia ufficiale della squadra portoghese per la stagione 2022-23. La prima maglia sfoggia le classiche strisce verticali biancoazzurre tipiche del club lusitano

Il Porto ha una nuova divisa per la stagione 2022-23.

Attraverso i propri canali ufficiali, il club portoghese ha presentato la prima maglia ufficiale per il prossimo anno, un'elegante maglia elastica che è stata accolta molto bene dai tifosi sui social network.

New Balance, brand principale del Porto dalla stagione 2014-15, ha disegnato la maglia con le classiche strisce verticali bianche e blu del club. Anche sul collo spicca il blu, così come le maniche. "Questa nuova maglia è un inno alla tradizione e alla cultura dell'FC Porto", commenta la squadra portoghese sul proprio sito ufficiale. A livello tecnico, la nuova maglia presenta un tessuto innovativo che fornisce ventilazione al design. Sarà in campo la prossima stagione nel Classico portoghese contro il Benfica e nel derby cittadino di Oporto contro il Boavista.