Costa Rica, l’ex presidente federale: “Keylor Navas e la squadra volevano perdere per mandar via il Ct”

Eduardo Li, ex presidente della Federcalcio del Costarica, ha testimoniato contro Keylor Navas e due suoi compagni di nazionale, che avrebbero minacciato di far perdere le 3 partite del Mondiale 2014 pur di ottenere l'esonero del Ct dell'epoca

È una storia molto particolare, che risale al 2018, e che è stata portata alla luce da Eduardo Li, ex presidente della Federazione del Costa Rica. Secondo lui, Keylor Navas avrebbe informato la federazione che lui e i suoi compagni di squadra erano pronti a perdere volontariamente tre partite di fila. E questo, per congedare l'allenatore Jorge Luis Pinto. Una clausola del contratto dell'allenatore colombiano prevedeva infatti che, in caso di tre sconfitte consecutive, venisse automaticamente licenziato.