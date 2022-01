Coutinho shock: il brasiliano del Barça si è svalutato del 70 per cento!

Oggi Coutinho vale "solo" 18 milioni di euro...

Philippe Coutinho fuori dal progetto, Philippo Coutinho in uscita dal Barcellona. Sul giocatore sembra esserci anche il nuovo Flamengo di Paulo Sousa. Il 29enne brasiliano è stato autore di 2 gol in 16 partite in questa stagione ma il suo ingaggio è altissimo rispetto al suo rendimento.