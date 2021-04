Covid, Malta interrompe il campionato: Hamrun Spartans dichiarato campione

Sono passati 30 anni dall'ultima volta che l'Hamrun ha vinto il campionato maltese.

Gli Hamrun Spartans sono stati dichiarati campioni della Premier League maltese, dopo che la stagione è stata interrotta a causa delle restrizioni Covid-19. L'Hamrun aveva cinque punti di vantaggio sui rivali dell' Hibernians e 10 in più del Gżira United a sei partite dalla fine. È il secondo anno consecutivo che il campionato a Malta viene interrotto prematuramente, dopo il trionfo del Floriana FC lo scorso anno. I vertici della Federcalcio si sono incontrati ieri per discutere la situazione attuale alla luce della decisione delle autorità governative di non revocare le restrizioni sullo sport organizzato.