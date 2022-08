Craiova, vince il derby ma non basta: il tecnico sull’orlo dell’esonero

L'ex portiere Bogdan Stelea (54 anni) ritiene che la dirigenza dell'Università di Craiova non avesse una strategia chiara per quanto riguarda la scelta dell'allenatore quest'estate: "Non mi aspettavo che l'allenatore cambiasse dopo una vittoria! Sapevo che c'erano problemi, c'erano animosità lì, cose che non andavano. Ma hanno vinto il derby locale e non me lo aspettavo".