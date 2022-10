Cristiano Ronaldo saluta tutti tranne Gary Neville: lo aveva criticato…

Nel pre partita di Manchester United-West Ham 1-0, CR7 si è fermato a salutare i commentatori di Sky, facendo finta di non vedere Gary Neville, suo ex compagno di squadra.

In settimana Neville aveva criticato Ronaldo, dicendo che per il club e per lui sarebbe stato meglio se partisse a gennaio, come riporta il profilo Twitter @calcioinglese.